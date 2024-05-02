رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استقرار مؤشر الدولار عالميا بعد تثبيت أسعار الفائدة

كتب:

منة العشماوي
08:40 ص | الخميس 02 مايو 2024
مؤشر الدولار عالميا

مؤشر الدولار عالميا

استقر مؤشر الدولار حول 105.7 نقطة اليوم بعد انخفاضه الحاد في الجلسة السابقة، حيث أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، واستبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول جيروم إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى، مكررًا تحيز البنك المركزي للتيسير رغم التأخير.

مؤشر الدولار عالميا

وفي الوقت ذاته، أقر صناع السياسة بأنّ التضخم اعتدل خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا، قائلين إنّه لم يكن هناك مزيد من التقدم نحو هدف التضخم للبنك المركزي في الأشهر الأخيرة بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

ويتطلع المستثمرون إلى تقرير الوظائف الشهري الأمريكي الرئيسي غدا لقياس قوة سوق العمل وتوجيه توقعات أسعار الفائدة بشكل أكبر، وتكبّد الدولار خسائر مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه ظل متقلبا للغاية مقابل الين الذي شهد ارتفاعات قصيرة الأجل بسبب الاشتباه في تدخل السلطات اليابانية.  

اقرأ المزيد:

استقرار مؤشر الدولار عالميا اليوم.. اعرف توقعات الفترة المقبلة

ارتفاع مؤشر الدولار عالميا اليوم.. اعرف التفاصيل

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2-5-2024 في البنوك

آخر تحديث.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-5-2024

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم.. اعرف وصل كام؟
بقلم منة العشماوي