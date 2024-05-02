استقرار مؤشر الدولار عالميا بعد تثبيت أسعار الفائدة

استقر مؤشر الدولار حول 105.7 نقطة اليوم بعد انخفاضه الحاد في الجلسة السابقة، حيث أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، واستبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول جيروم إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى، مكررًا تحيز البنك المركزي للتيسير رغم التأخير.

مؤشر الدولار عالميا

وفي الوقت ذاته، أقر صناع السياسة بأنّ التضخم اعتدل خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا، قائلين إنّه لم يكن هناك مزيد من التقدم نحو هدف التضخم للبنك المركزي في الأشهر الأخيرة بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

ويتطلع المستثمرون إلى تقرير الوظائف الشهري الأمريكي الرئيسي غدا لقياس قوة سوق العمل وتوجيه توقعات أسعار الفائدة بشكل أكبر، وتكبّد الدولار خسائر مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه ظل متقلبا للغاية مقابل الين الذي شهد ارتفاعات قصيرة الأجل بسبب الاشتباه في تدخل السلطات اليابانية.