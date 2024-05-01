الدولار يتراجع 30 قرشاً في أسبوع.. واتجاه نحو الهبوط

يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، في البنوك، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم نحو 47.7 - 47.8 جنيه في البنك المركزي المصري، متراجعًا بذلك بنحو 30 قرشا في أسبوع، مقارنة مع أسعار يوم الثلاثاء 23-4-2024.

تراجع الدولار بنحو 30 قرشًا

ويسيطر الاتجاه نحو الهبوط على تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال الفترة الحالية، ليسجل انخفاضا بنحو 30 قرشا، حيث كان يسجل نحو 48 جنيه للشراء و48.1 جنيه للبيع الأسبوع الماضي وتحديدًا يوم الثلاثاء 23-4-2024.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» تراجعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع، بمختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من قبل البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع، مقارنة مع 48 جنيه للشراء و48.1 جنيه للبيع يوم الثلاثاء 23-4-2024.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار الثلاثاء الماضي، عند 48 جنيها للشراء، و48.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما هبط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر إلى 47.8 جنيه للشراء و47.9 للبيع، مقارنة مع 48.03 جنيه للشراء و48.13 للبيع الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 47.8 جنيها للشراء و47.9 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي، حيث سجل 48 جنيها للشراء و48.1 جنيه للبيع.