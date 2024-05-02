«قول يا دكتور» برنامج طبي جديد على «الراديو 9090» مع فاطمة مصطفى

يستعد الراديو 9090 لإطلاق برنامج طبي جديد بعنوان «قول يا دكتور»، من تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، الذي يهدف إلى تقديم محتوى طبي شامل يهم جميع أفراد العائلة، وذلك من خلال استضافة نخبة من كبار الأطباء المتخصصين في مختلف المجالات الطبية، كما يناقش البرنامج العديد من المواضيع الطبية المهمة.

تفاصيل برنامج فاطمة مصطفي الجديد على الراديو 9090

ويتيح البرنامج فرصة التفاعل مع الجمهور من خلال طرح الأسئلة على الضيف من خلال رسائل SMS أو من خلال صفحات السوشيال ميديا المختلفة للراديو.

ويسعى برنامج «قول يا دكتور» الذي تقدمه فاطمة مصطفي إلى إثراء المعرفة الطبية لدى المستمعين، وتوعيتهم بأهمية العناية بالصحة، وتعزيز سلوكياتهم الصحية؛ خاصة في ظل اهتمامات الدولة المصرية ومبادراتها المختلفة بتغيير نمط حياة المصريين للأفضل.

ومن المقرر بث البرنامج كل يوم أربعاء، في تمام الساعة 12 ظهرًا ولمدة ساعتين، بدءًا من الأسبوع المقبل.

مواعيد برنامج فاطمة مصطفي الراديو بيضحك

يذكر أن فاطمة مصطفى، يعرض لها حاليًا على إذاعة 9090 برنامج «الراديو بيضحك»، والذي تستضيف فيه كبار نجوم الفن ومشاهير الإعلام، وذلك كل يوم الخميس في تمام الساعة الـ5 مساءً.