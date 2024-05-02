بفستان الفرح.. أول تعليق من مراسلة قدمت تقارير على الهواء ليلة زفافها

وقفت المراسلة حجازي على أحد شواطئ الإسكندرية كعادتها منذ 8 سنوات، تمسك بـ«مايك» لتقدم تقريرًا على الهواء، ولكن هذه المرة بفستان وطرحة الزفاف، تقف بين الحضور الذي وجدت فيهم مصدرًا لتقريرها، وهو عن عادات الزواج في مصر، وتحديدًا بالإسكندرية، في الوقت التي تزف فيه عروس لزوجها.

لم تنظر لكونها ليلة العمر، وإنما وضعت شغفها وارتباطها بالعمل ومحاورة الجماهير التي اعتادت عليها أمامها، لتقترح على إدارة عملها أن تستمر في العمل حتى في ليلة الزفاف، وأن تطل بالأبيض أمام الكاميرا قبل احتفالها كعروس.

وسرعان ما انتشرت صورة ندى حجازي، المراسلة التي قدمت تقارير على الهواء ليلة زفافها بفستانها الأبيض، على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون التفاعل بين الإعجاب بما قامت به وبين السؤال عن السبب، والسخرية من الأمر.

المراسلة ندى حجازي: أنا صاحبة الفكرة

وفي أول تعليق من ندى حجازي، المراسلة التي قدمت تقارير على الهواء ليلة زفافها، لـ«الوطن»، أكدت أنها صاحبة الفكرة، ولم يجبرها صاحب العمل، وإنما قررت من تلقاء نفسها مشاركة أصدقائها طقوس الزواج في مصر: «كانت فكرتي، وأنا اللي طلبت، لأني بحب شغلي جدا، ومستمرة بقالي 8 سنين يوميا بسافر من القاهرة للإسكندرية عشان التصوير والشغل، وأنا شخص قليل الإجازات وحتى لما باخد إجازة بصور فيها».

محاولتها مشاركة حفل زفافها على الهواء مع اصدقائها من خارج مصر، كانت الدافع للقيام بهذا الأمر: «كنت عازمة زمايلي على الفرح واتأجل مرتين، وكنت عاوزة أشارك معاهم كواليس الفرح واغلبهم مش مصريين، فكنت عاوزة أعرفهم العادات والتقاليد بتاعتنا، ولما اتأجل قولت أعمل التقرير بكل كواليسه وطقوسه، وأنزل وأنا عروسة بفستان الفرح اصور الزفة والتفاصيل كلها».

وتابعت: «أنا مراسلة في برنامج صباحي، وكان ملائم جدًا».

المراسلة: وفاة والدي السبب في تأخير التقرير

ورغم أن حفل الزفاف مر عليه أكثر من 8 أشهر، فإن التقرير لم يُعرض سوى الأيام الماضية: «أنا متجوزة من شهر سبتمبر، لكن مقدرتش أمنتج بسبب سفري لشهر العسل، وبعدها والدي اتوفى، توقفت شوية عن العمل، وقررت من أيام أستلم الفيديو وأشتغل عليه واتعرض».

وعن ردود الفعل، لم تتوقع ندى حجازي مدى التفاعل معها، إلا أنها عبرت عن سعادتها الشديدة بها.