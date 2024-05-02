«تعليم القاهرة» تعلن استعداداتها لامتحانات الترم الثاني لصفوف النقل

اجتمع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية اليوم الخميس، لمناقشة استعداداً لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 -2024.

امتحانات الترم الثاني 2024

أكّد مدير مديرية التعليم بالقاهرة، علي التعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 وهى كالآتي: -

- سرية الامتحانات: مسئولية المدير العام والوكيل.

- عدم حرمان أي طالب من دخول الامتحانات.

- تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية الثلاثة بالمرور على مقار لجان الامتحانات، (قبل الامتحانات ،وليس اثناء الامتحانات) ومراجعة العوامل والمعايير والشروط الواجب توافرها في تلك اللجان وفق التعليمات.

-التأكد من نظافة الفصول والديسكات ومراعاة المسافات والمرحلة العمرية (بالنسبة لطلبة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي).

- الانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة للمرافق دورات المياه - الكهرباء - الأثاث... إلخ) تفادياً لحدوث عوائق تؤثر على سير أعمال الامتحانات.

- التواصل مع رؤساء الأحياء والإبلاغ عن أي إشغالات بمحيط وأسوار المدارس مقار اللجان والطرق المؤدية لها.

- تشكيل غرفة عمليات الإدارة (المدير العام + الوكيل + مدير التعليم الثانوي + موجه أول المادة + مسئول التطوير + مسئول الأمن + عضو قانوني).

- تفعيل القرار الوزاري الخاص بمكافحة الغش مع عمل محضر إثبات حالة الطوارئ يحدث أثناء الامتحانات.

- موافاة غرفة العمليات بالمديرية بموقف الغياب والحضور فور بدء الامتحان بفترة مناسبة وتحديث الموقف عند اللزوم (للشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي).

- التنبيه على الموجه الأول مراجعة أوراق الأوائل للشهادة الإعدادية بدقة والتوقيع عليها.

- يتم موافاة إدارة شئون الطلبة بالمديرية باللجان الخاصة الموجودة بالمستشفيات للشهادة الإعدادية.

- مراعاة انتقاء رؤساء لجان سير امتحانات الإعدادية.

- إعلان جداول الامتحانات للطلبة في أماكن ظاهرة وواضحة.

- الإبلاغ عن حالات الغش بالتليفون أو بأي وسيلة أخرى.

أولا: بالنسبة للصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.

- إعلان جداول الامتحانات للطلبة في أماكن ظاهرة وواضحة.

- الالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة من معالى محافظ القاهرة.

- الامتحانات ليست موحدة على مستوى الإدارة التعليمية.

- مراعاة التصحيح بدقة والرصد أولاً بأول في الشيت سواء كانت درجات او تقديرات.

-حظر دخول التليفونات المحمولة داخل اللجان مع الطلبة والملاحظين وعدم إثارة المشاكل ومنع الغش وإحكام السيطرة على اللجان .

-مراجعة النتيجة بدقة ولا يتم إعلانها إلا بعد إرسال فاكس من المديرية .