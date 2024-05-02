«التعليم» تعلن الفائزين في بطولة المدارس لـ«الهوكي» ضمن درجات التفوق الرياضي

أكّدت وزارة التربية والتعليم ختام بطولة الجمهورية للمدارس «للهوكي» للمرحلة الثانوية بنين 2024 تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومتابعة الدكتورة جيهان أنور علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، والتي نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، من خلال الإدارة العامة للتربية الرياضية، وذلك بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

الفرق الفائزة في بطولة الهوكي

وخلال فعاليات ختام البطولة أقيمت المباريات النهائية والتي أسفرت عن حصول فريق الشرقية (أ) على المركز الأول، وفاز فريق القاهرة (ب) بالمركز الثاني وفاز فريق القاهرة (أ) بالمركز الثالث، وفريق الفيوم بالمركز الرابع.

وشارك في بطولة الجمهورية للهوكي للمرحلة الثانوية بنين لعام 2024، 8 فرق من محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الشرقية – الفيوم – بني سويف)، وتم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلى مجموعتين حيث ضمت المجموعة الأولى محافظات ( بني سويف – الجيزة – الشرقية أ – القاهرة ب) وضمت المجموعة الثانية محافظات (الإسكندرية – على الفيوم – الشرقية ب – القاهرة أ).

وتندرج بطولة الهوكي للجمهورية ضمن البطولات المانحة لدرجات التفوق الرياضي التي يحصل عليها الطلاب، وتساهم البطولات في تنمية روح المنافسة الشريفة بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتساهم في تقديم فرد ذو بنية قوية، لبناء وطنه.