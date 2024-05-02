«التعليم» تعلن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة إلقاء الشعر بالجيزة

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مسابقة الإلقاء الشعري، شارك فيها جميع إدارات تعليم الجيزة، والتي أقيمت على مسرح المديرية بالسعيدية، لتنمية مهارات ومواهب طلاب تعليم الجيزة، وتمت التصفية على مستوى الجمهورية وإعلان النتيجة النهائية للمسابقة بفوز مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالمركز الأول جمهوري في مسابقة الإلقاء الشعري للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

المركز الأول

فاز بالمركز الأول جمهوري في المرحلة الابتدائية كل من:

- الطالبة مودة عبد الرحمن أحمد، مدرسة السادات الابتدائية المشتركة.

- الطالب يوسف ياسر شرف، مدرسة فضل الحديثة عربي.

- الطالبة روضة وليد محمد، مدرسة نجيب محفوظ الابتدائية.

- الطالبة ملك هاني عبد المعبود، مدرسة النصر الابتدائية.

- الطالبة فريدة محمد مجدي، مدرسة التحرير الخاصة.

المرحلة الإعدادية

وفاز بالمركز الأول جمهوري للمرحلة الإعدادية كل من:

- الطالبة ريماس أحمد عادل، مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي.

الطالبة فاطمة محمد ذكي، مدرسة ثروت عكاشة الرسمية لغات.

- الطالبة بسملة خالد فتحي، مدرسة مجمع النور للتعليم الأساسي.

- الطالبة سارة على أحمد، مدرسة النموذجية للصداقة المصرية الصينية.

- الطالبة مريم محمد إبراهيم، مدرسة هضبة الأهرام الرسمية لغات.

كما فاز بالمركز الثاني جمهوري لمرحلة التعليم الثانوي كل من: الطالبة آية الله أسامة محمد، مدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد الثانوية بنات.

- الطالب عبد الرحمن محمد أحمد، مدرسة فضل الحديثة عربى.

- الطالبة تسنيم بدر عبد الفتاح، مدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد الثانوية بنات.

- الطالب أسامة مجدي إسماعيل، مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين.

- الطالب كريم جمال فتحي، مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين.