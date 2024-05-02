محافظ أسيوط يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد القيامة وشم النسيم

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع حالة الطوارئ وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والأحياء، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة وأعياد شم النسيم والربيع، فضلًا عن تنشيط رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال، مع تطبيق ‘جراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة ومنع الزحام.

تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق

وقال محافظ أسيوط في بيان اليوم، إنه يتم التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وأجهزة الدولة لتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق خاصة خلال فترة العيد واتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الأساسية والمواد الغذائية وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة استعداداً لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع التأكد من توافر كافة السلع التموينية والمواد البترولية، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم تفعيل وربط غرف العمليات والطوارئ والأزمات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بناءً على توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تشكيل غرفة عمليات مركزية

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088» ورقم «2135727/ 088» و«2135670/ 088» أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي «واتس اب - تليجرام» على مدار 24 ساعة على رقم «01066628906» بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة «16528» التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.