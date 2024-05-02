رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

متنزه المحور الأوسط بالشروق يتزين بـ700 شجرة جهنمية قبل عيد القيامة وشم النسيم

كتب:

أيمن حمزة
02:57 م | الخميس 02 مايو 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أكد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق رفع حالة الاستعداد بجميع الحدائق المفتوحة بالمدينة، ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، لافتا إلى استمرار أعمال الصيانة والرعاية لجميع الحدائق حرصًا على الثروة الزراعية.

تجديد متنزه المحور الأوسط

وأشار إلى أن الاستعدادات تضمنت زراعة 700 شجرة جهنمية بألوان مختلفة، وفرش 4 آلاف متر مربع من النجيل الطبيعي في الأماكن التالفة، ورفع المخلفات والنفايات، وأعمال نظافة عامة، وتقليم الأشجار، ودهان سيقان الأشجار باللون الأبيض لحمايتها من أشعة الشمس وتحسين المظهر العام.

اقرأ المزيد:

«القابضة للمياه» تعلن انتهاء أعمال الصيانة بمحطة مسطرد وعودة الخدمة

تكثيف أعمال الصيانة وتحسين الخدمات في المدن الجديدة قبل رمضان

لمدة 4 ساعات.. خريطة انقطاع التيار الكهربائي بالمنيا لإجراء أعمال الصيانة

قطع مياه الشرب عن مناطق بالقاهرة بسبب أعمال الصيانة

انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بمركز سمالوط بالمنيا بسبب أعمال الصيانة غدا
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.