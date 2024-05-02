متنزه المحور الأوسط بالشروق يتزين بـ700 شجرة جهنمية قبل عيد القيامة وشم النسيم

أكد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق رفع حالة الاستعداد بجميع الحدائق المفتوحة بالمدينة، ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، لافتا إلى استمرار أعمال الصيانة والرعاية لجميع الحدائق حرصًا على الثروة الزراعية.

تجديد متنزه المحور الأوسط

وأشار إلى أن الاستعدادات تضمنت زراعة 700 شجرة جهنمية بألوان مختلفة، وفرش 4 آلاف متر مربع من النجيل الطبيعي في الأماكن التالفة، ورفع المخلفات والنفايات، وأعمال نظافة عامة، وتقليم الأشجار، ودهان سيقان الأشجار باللون الأبيض لحمايتها من أشعة الشمس وتحسين المظهر العام.