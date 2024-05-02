وظائف من «الشباب والرياضة» لا تشترط الخبرة.. اعرف كيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل وظائف شاغرة دون خبرة في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين للقبول.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن توافر وظائف في شركة أمان للخدمات المالية إحدى شركات راية القابضة حيث تطلب للتعيين: مسئول مبيعات داخلية.

وظائف شاغرة

أماكن العمل: القاهرة / الجيزة / القليوبية

متطلبات الوظيفة

1- يفضل من سكان المحافظات المذكورة

2- أن يكون مؤهل عال

3- لا يشترط خبرة

4- مستوى جيد في الحاسب الآلي

الحقوق والمميزات

وهناك بعض الحقوق والمميزات التي يحصل عليها الشخص عند القبول بـ الوظائف وهي كما يلي:

- الحصول على برامج تدريب في المبيعات معتمدة من الغرف التجارية الأمريكية.

- تأمين على الحياة

- تأمين صحي

- تأمينات اجتماعية

- عمولات على المبيعات

- عدد ساعات العمل 9 ساعات + يومين إجازة

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/9iq7mH0pkf

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر.