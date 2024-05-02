وظائف شاغرة في مجال السوبر ماركت برواتب تبدأ من 6 آلاف جنيه.. أعرف الشروط المطلوبة

أعلنت مبادرة توظيف مصر عن وظائف خالية بشركة كبرى في مجال السوبر ماركت، وذلك في إطار حرصها على توفير المزيد من فرص العمل للشباب الباحثين عن وظائف مناسبة من حيث طبيعة العمل والرواتب.

تفاصيل وظائف مبادرة توظيف مصر

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف مبادرة توظيف مصر، من حيث التخصصات المطلوبة والشروط وطريقة التقديم التي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب الشركة وظائف للتعيين في التخصصات الآتية:

1- مدير فرع.

2- مدير قسم الجزارة.

3- مدير قسم الجبن.

4 - مدير قسم الخضار والفاكهة.

5- مدير قسم الأسماك.

6- مدير قسم المطبخ.

7- كاشير.

8- منسق ممرات.

9- موظف استلامات.

10- موظف أمن.

11- شيف أجبان ثلاجة.

12- شيف خباز بلدي.

13- شيف خباز بلدي أفرنجي.

14- شيف جزار.

15- شيف أسماك.

16- شيف سخن.

17- بائع بقسم الخضار والفاكهة.

18- بائع بقسم الأجهزة المنزلية.

19- فني صيانة تبريد وتكييف.

شروط القبول الوظيفة

يشترط للقبول بالوظائف توافر الآتي:

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط علي الأقل.

- أن يكون لديه خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة.

- يقبل الذكور والإناث.

- موقف واضح من التجنيد للذكور.

أماكن العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بالقاهرة والجيزة والقليوبية

مميزات الوظيفة

يحصل المقبولين في الوظائف على رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة، تبدأ من 6000 وتزيد حسب الخبرة.

- يوم راحة أسبوعي.

- أرباح سنوية.

- تأمين طبي عائلي.

- تأمين اجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة من هنــــــــــــا.

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