انطلاق فعاليات برنامج «تدريب المدربين» داخل جامعة كفر الشيخ

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي «تدريب المدربين» بجامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ممثلاً في المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات وجامعة كفر الشيخ ممثلة في المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

رئيس الجامعة يستقبل مدير المركز القومي للتدريب

واستقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عاشور عمري، مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات وفريق العمل بالمجلس، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طارق عبد الرحمن، المدير التنفيذي للمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب رئيس الجامعة، بالمشاركين في البرنامج التدريبي، مؤكداً حرص الجامعة على توفير البيئة التدريبية المحفزة للاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي، وتحقيق الأهداف المنشودة لصقل مهارات القدرات التدريبية للمشاركين وزيادة فعاليتهم، مشيراً إلى أنّ دورة تدريب المدربين بمثابة الركيزة الأساسية لإعداد كوادر ومدربين معتمدين.

بدء إجراءات اعتماد المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة

ومن جهته، أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية زيارة لجنة المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عاشور عمري، لتقييم المركز، والبدء في إجراءات اعتماد المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة وفقاً للقواعد المالية والإدارية من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على رخصة مركز معتمد.

وفي نفس السياق، أشاد الدكتور طارق عبد الرحمن، المدير التنفيذي للمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بجامعة كفر الشيخ، بدور الجامعة والدعم الكامل من قيادات الجامعة وعلى رأسهم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لهذه الفعالية التدريبية، والتشجيع المستمر للتطوير، وتعزيز مستوى التدريب في الجامعة، منوها إلى أنّ البرنامج التدريبي سيستمر حتى 5 نوفمبر 2024، ويتضمن 14 جلسة تدريبية لزيادة وصقل القدرات التدريبية، حيث يقوم بالتدريب فيها نُخبة متميزة من المدربين المعتمدين، ويبلغ عدد المشاركين في الدفعة الأولى من البرنامج 32 مشارك.