المجلس القومي للمرأة يهنئ سيدات مصر العاملات بعد تكريمهن من الرئيس

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالتهاني لسيدات مصر العاملات اللاتي كرمهن الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم، خلال احتفالية عيد العمال.

تكريم السيدات العاملات

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها بهذه التكريمات لسيدات مصر العاملات العظيمات اللاتي تميزن في عملهن وكافحن و أثبتن كفاءتهن حتى حصلن على تكريم من رئيس الجمهورية اليوم، مؤكدة أن هذا التكريم مصدر إلهام وقدوة للعديد من السيدات ، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.

تجدر الإشارة الى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم فعاليات احتفالية عيد العمال بمجمع «هايير مصر» الصناعي للأجهزة الكهربائية، بمدينة العاشر من رمضان.

احتفالية عيد العمال

وشهد احتفالية عيد العمال تكريم عدد من الرموز العمالية بمختلف المحافظات تكريمًا لدورهم، من بينهم منى السيد السيد حبيب، أول امرأة على مستوى التنظيم النقابي، وتشغل منصب أمين عام النقابة العامة للعلوم الصحية، وولاء فرج عطا الله حسين أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري، ومثلت المرأة في الاجتماع الإقليمي للجنة الشباب بتونس، ورحاب على حسن علي تميزت بكفاحها الدائم منذ عام 2010 كسائقة مهنية على جميع وسائل النقل.