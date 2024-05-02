مكافأة لممرضة ونقل مسؤولة بمستشفى منيا القمح بسبب تأخير قرار علاج مواطنة

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صرف مكافأة لممرضة لتميزها، ونقل مسؤولة العلاج على نفقة الدولة بمستشفى منيا القمح لتقصيرها في العمل.

تفقد مستشفى منيا القمح لمتابعة الخدمات الصحية

جاء ذلك أثناء تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى منيا القمح، لمتابعة تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

سرعة إصلاح إحدى المونيترات بقسم الاستقبال

ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة إصلاح إحدى المونيترات بقسم الاستقبال، كما تفقد غرفة إستقبال الأطفال، وحرص على الاستماع إلى أمهات الأطفال لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، والذين أشادوا بالخدمة الطبية، وأثنوا على أداء الممرضة ولاء أبو عيسي محمد، وعلى جديتها في العمل وحرصها على تقديم الخدمة الطبية لهم بكفاءة، وقرر وكيل الوزارة بصرف مكافأة مالية ثلاثة أيام لها.

شكوى من إحدى المرضى

كما تلاحظ أثناء المرور وجود شكوى من إحدى المرضى من تأخر إنهاء إجراءات قرار العلاج على نفقة الدولة الخاص بها، وعلى الفور كلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح بفحص الموضوع وأسباب تأخر الإجراءات، وتبين وجود قصور في أداء عمل مسئولة العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، وتقرر نقلها خارج المستشفى، وتوزيعها وفقاً لحاجة العمل.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية قسم الحضانات، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة، وانتظام عمل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين.