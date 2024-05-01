«الصحة» تنصح الأهالي بالالتزام بتطعيم الأطفال ضد الحصبة: يعزز جهازهم المناعي

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين بشأن تطعيم الأطفال، موضحة أنَّه درع الأمان لهم ويعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم، لافتة إلى هناك 10 ملايين طفل في إقليم الشرق المتوسط أقل من 5 سنوات أنقذ التطعيم ضد الحصبة حياتهم.

خلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية 2022

وأضافت وزارة الصحة في تقرير رسمي لها، أنَّ منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية في نوفمبر 2022، مشيرة إلى أنَّ كل التطعيمات تؤخذ عبر جدول روتيني للأطفال ومواعيد لازمة، إذ يجب على أولياء الأمور الحرص على الحصول عليها في مواعيدها للحفاظ على مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانية.

الآثار الجانبية للتطعيمات

وأوضحت وزارة الصحة الآثار الجانبية للتطعيمات والتي تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات واحمرار موضع التطعيم، لافتة الى أنَّ هذه الأعراض والتي تظهر على الأطفال تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب وفي حال الرغبة في الحصول على أي أدوية يتمّ التواصل مع الطبيب دون الحصول على أي علاجات لتفادي أي مضاعفات صحية.