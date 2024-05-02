«الصحة» تحذّر المسافرين للحج من «الجفاف».. و3 نصائح للوقاية منه

وجّهت وزارة الصحة والسكان 3 نصائح لتجنب الجفاف أثناء مناسك الحج للعام الحالي، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم.

تعليمات للمسافرين للحج لتفادي الجفاف

وذكرت وزارة الصحة والسكان، أنّه يجب ترطيب الجسم وترويته قبل أداء مناسك الحج، وتناول أطعمة غنية بالمياه مثل الخضروات والفاكهة، والحفاظ على كمية كافية من المياه، مطالبة الحجاج المسافرين حال التعرض لأي أعراض مرضية، باستشارة البعثة الطبية المرافقة لهم.

التعلميات المهمة لمرضى السكر المسافرين للحج

وقدّمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعليمات المهمة لمرضى السكر المسافرين للحج، كما يلي.

- وضع سوار حول المعصم أو بطاقة تعريفية تفيد بأنّه مريض بالسكر ونوع وجرعة العلاج الذي يأخذها.

- قياس معدل السكر يوميًا وبانتظام.

- اصطحاب بعض المطهرات والمضادات الحيوية الموضعية لعلاج التهابات الجلد بعد استشارة الطبيب.

- العناية بنظافة القدمين وجفافها وحمايتها بلبس جوارب وحذاء جلدي مناسب.

- شرب المياه بكميات مناسبة.

- أخذ كميات كافية من الدواء.

- اتباع نظام غذائي وفقًا لإرشادات الطبيب.

- استخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية بدلا من الشفرة لتفادي الجروح.

- حمل قطع من الحلوى أو السكر أو العصائر لتناولها حال الإحساس بأعراض هبوط مستوى السكر في الدم.