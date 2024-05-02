«الصحة»: تسجيل 480 زيارة للسيدات المعرضات للعنف في عيادات المرأة الآمنة خلال عامين

أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 480 زيارة للسيدات المعرضات للعنف ضمن المرحلتين الأولى والثانية بـ«عيادات المرأة الآمنة» للاستفادة من الخدمات الطبية والإرشاد والدعم النفسي المقدم للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وذلك خلال عامين منذ تدشين العيادات في أبريل عام 2022، بما يساهم في الحفاظ على حياة صحية ونفسية آمنة لجميع فئات المجتمع.

عيادات المرأة الآمنة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الزيارات تتنوع بين أولية ومتابعة لأشكال العنف المختلفة ضد المرأة، متابعا أنّ عيادات المرآة الآمنة بلغت 18 عيادة حتى الآن بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان».

وأشارت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أنّ العيادات تستهدف السيدات اللاتي يترددن على الوحدات الصحية أو اللاتي تم اكتشاف حالاتهن خلال الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، حيث تساهم في توفير مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة، مؤكدة الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادات، فضلا عن تفعيل نظم الإحالة إلى الجهات الشريكة الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة، في إطار التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

تدريب 341 من مقدمي الخدمة اطباء وتمريض ومثقفات صحيات

وأضاف الدكتور سمير وحيد الدميرى القائم بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للأمومة والطفولة، أنّه جرى تدريب 341 من مقدمي الخدمة أطباء وتمريض ومثقفات صحيات ورائدات ريفيات من خلال 17 دورة تدريبية على كيفية التعامل مع الناجيات من العنف وتقديم الدعم النفسي الأولي والإحالة الي جهات دعم نفسي وخدمات اجتماعية مثل المجلس القومي للمرأة وخط نجدة الطفل ووحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية، ووزارة التضامن الاجتماعي المتمثلة في دور الاستضافة.

وأشارت الدكتورة سارة يونس منسق برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، إلى تنفيذ 3056 جلسة تثقيف صحي لـ26 ألفا و348 فتاة وسيدة وأم مترددة على الخدمات المختلفة بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى عقد 14 ندوة مجتمعية للتوعية عن أشكال العنف والتصدي له وتأثيره علي الصحة والأسرة والمجتمع وكيفية تعاون جميع القطاعات في تقديم الدعم المجتمعي لمناهضة العنف.