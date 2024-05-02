برلماني: القبائل العربية وقفت إلى جانب الدولة وكانت ذراعا لها في محاربة الإرهاب

وجّه النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، الشكر لأبناء سيناء في التضحية والفداء والوقوف جنبنا إلى جنب مع قواتنا المسلحة في استرداد سيناء المقدسة، قائلا: «إنشاء اتحاد القبائل العربية وإعلان مؤتمرها التأسيسي الأول على أرض سيناء اليوم، للوقوف جنبا إلى جنب مع الرئيس السيسي في البناء والتنمية».

الدور التاريخي للقبائل العربية

أشاد «زين الدين» بالدور التاريخي الذي تلعبه القبائل العربية وإدراكها للتحديات التي تواجه مصر على المحاور الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن القبائل العربية وقفت إلى جانب الدولة المصرية، وكانت ذراعًا لها في محاربة الإرهاب من جهة، وفي تنمية كل ربوع سيناء من جهة أخرى.

وأكد في بيان، أهمية قرار تأسيس «اتحاد القبائل العربية»، والذي يعبّر عن إدراك لتلك القبائل لدورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية، كما سيكون هذا التكتل الجديد مكملًا لإرث طويل من دعم القبائل العربية للدولة المصرية، مقدمًا التهنئة لجميع القبائل المشاركة في هذا الاتحاد الوطني المنطلق من أرضية وطنية تضم الكيانات القبلية.

دعم التنمية

وأشار إلى أن اتحاد القبائل العربية تحملت الكثير وحملت على عاتقها حماية الأراضي المصرية من العناصر الإرهابية بالتعاون مع الشرطة الباسلة، وسوف يستمر هذا الدور البطولي والوطني في شكله الجديد الداعم للتنمية والظهير القوي للدولة المصرية.

وأشاد «زين الدين» بإطلاق اسم الرئيس السيسى على أجدد مدن الجيل الرابع الجاري إنشاؤها بمنطقة العجرة، والذي يحمل تقديرًا كبيرًا من القبائل العربية للرئيس بعدما استطاع بكل شجاعة وقناعة وطنية، أن يضع سيناء على خارطة التنمية وأن يمحو الإرهاب المتجذر بها لسنوات.