عبد المنعم حسين: مجلة «نور» تعلم الأطفال قيم الهوية المصرية وحب الوطن

قال عبد المنعم حسين، نائب رئيس تحرير مجلة نور، إن فكرة المجلة احتواء الأطفال بقيم الهوية المصرية والعربية، منها حب الوطن وقبول الاختلاف، لافتا إلى أن المجلة عملت تصحيح الكثير من الأخطاء حول الإسلام وبعض العادات والتقاليد.

الأطفال لا يحبون التوعية المباشرة

وتابع نائب رئيس تحرير مجلة نور، ، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «المجلة متنوعة فى كل مناحي الحياة والأطفال لا يحبون التوعية المباشرة، ونحن نقوم بها عبر التسلية والمعلومات الخفيفية والألعاب، وأفكار التصنيع وغيرها فى المناسبات المختلفة».

مجلتان يصدران كل شهر

وأضاف: «لدينا مجلتان يصدران كل شهر، نور الصغير وهى من 3 سنوات إلى 6 سنوات، وتكون للأطفال الذين لا يقرأون ومجلة نور للأطفال من 6 إلى 18 سنة».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.