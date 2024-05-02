الطاهري: المفاوض المصري يبذل جهودا متواصلة لفرض واقع حكيم على أطراف الصراع

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ المفاوض المصري يبذل جهودا متواصلة لفرض واقع حكيم على أطراف صراع لا تريد السلام إلا قليلا، ويستخدم مهارات التفاوض الفاعلة لوضع رؤية توافقية لا تفرِط في المغالاة ولا تُفرّط في الثوابت الوطنية المصرية ومصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف «الطاهري»، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرؤية المصرية ترتكز على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات دون عبث بخارطة الأرض الفلسطينية لتكون المرتكز الذي تُبنى عليه الدولة.

وتابع: «عبارة دوّنها بطل في مذكراته أستحضرها الآن.. ليس من الحماقة أكبر من حرب مع عدوك لا تعرف أهدافها سوى سلام معه لا تعرف محدداته».

وأكد الإعلامي والكاتب الصحفي، أن حلقة اليوم ستشهد متابعة التطورات في قطاع غزة ومصير مفاوضات وقف إطلاق النار.