أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه

أجاب عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة جاء فيه: «هل يجوز للمرأة إخراج صدقة من مال زوجها بدون علمه؟».

لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بعلمه

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس، إنه لا يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه، أو علمت أنه لا يغضب إن علم أنها أطعمت مسكين أو فعلت صدقة.

المرأة مأمونة على مال زوجها

وتابع: «المرأة مأمونة على مال الزوج ومسئولة عنه ومسئولة عن أولاده وعن نفسها، وكل الأمور دى أمانة، كل واحدة تعرف زوجها يتسامح ولا يتسامح، إيه المانع الزوجة تتفق مع زوجها إنه يسمح لها بالتصدق».