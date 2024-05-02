«خروف على الغداء».. أسرار لا تعرفها عن حياة الملك فؤاد الأول ونظامه الغذائي

حياة الملوك والأمراء دائما ما تكون محط الأنظار، وكان لملوك مصر نصيب من وقت المصريين أثناء جلوسهم على المقاهي، أو خلال العمل في الحقول، خاصة في عصر الخديو إسماعيل والملك فؤاد الأول، لدرجة أن البعض كان يطرح سؤالا: «هو الملوك كانوا عايشين ازاي وأكلهم كان أي؟».

في حوار قديم ببرنامج «حكاوي القهاوي» الذي كان يعرض على ماسبيرو، كشف طباخ الملك فؤاد أسرارا عن حياة الملك ونظامه الغذائي وحياته اليومية، مشيرا إلى أن الملك كان يستقيظ منذ الساعة الـ8 صباحا، ويأخذ حمامه المفضل: «الملك فؤاد بيصحى الصبح الساعة 8 عشان بيسهر بالليل يقرأ كتب» وفقا لمقطع الفيديو الذي نشرته الكاتبة «إيمان الشرقاوي» مؤلفة كتاب «صاحبات السمو الملكي» عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

حياة الملك فؤاد الأول

كانت سفرة الملك تشمل «كل ما تشتهي الأنفس» من الأطعمة والمشروبات بكميات كبيرة، حيث سفرة الإفطار تحتوي على الفول والبيض واللبن والشاي ومربى وحلويات وغيرها من الأصناف، ورغم ذلك كان الملك فؤاد يتناول القليل من هذه الأطعمة: «الملك كانت أكلته قليلة، ولما يخلص فطار كان بيشرب فنجان القهوة بتاعه المفضل وباقي الأكل كان الطباخين وكل اللي شغالين في القصر بياكلوه».

أما سفرة الغذاء، كانت تشتمل على خروف مخلي من العظم وحمام وبط وكافة أنواع اللحوم: «سفرة الغداء كانت بتتغير كل يوم، بس كان لازم يكون في حمام وبط وكنا بنعمل خروف وأصناف تانية كتير»، بحسب ما رواه طباخ الملك فؤاد الأول، وعندما تأتي الساعة 5 مساء، كان يتناول الملك كوب الشاي الملكي المفضل لديه، مشيرا إلى أن الملك كان في العشاء يتناول طبق الشوربة فقط.

الحياة الشخصية للملك فؤاد الأول

علاقة قوية كانت تجمع بين الملك فؤاد الأول وزوجته الملكة نازلي، ولكن في يوم من الأيام حدث سوء تفاهم بين الزوجين، أدي إلى اضطراب العلاقة بينهما، حيث ظل الثنائي لمدة عام لا يتحاوران مع بعضهما البعض: «الملك حب يعاقب الملكة نازلي بعد لما حصل بينهم سوء تفاهم عشان بعتت جواب لإسماعيل صدقي عشان يصالحهم، وبعدين قالها أني هيجب فتاة فرنساوية عشان يغيظها ويعلمها الأدب»، الأمر الذي دفع الوالدة باشا أن تعاتبه وتلومه على هجر زوجته أم أولاده وصالحت بينهما.

تفاصيل أخرى عن حياة الملوك، تحدثت عنها الكاتبة إيمان الشرقاوي خلال حديثها لـ«الوطن»، منها قوائم الأكل الذي كان يتناوله الملك فاروق والملك فؤاد الأول، وشملت فطائر بالجبن وديكة فيومية مبردة وسلاطة مشكلة وكنافة بالقشطة وسكريات وفراخ وأرز وملوخية بالدجاج، وبطاطس طهو فرن وعيش الفاروق.

ومن ضمن الأكلات التي تضمنتها قوائم أكل العائلة الملكية، هي مثلجات وتورلي على الطريقة التركية وبسلة طازجة بالزبد، وبطاطس محمرة وأرز طاس كباب، وأم علي، وغيرها من الأكلات والمشويات.