وزيرا النقل والاتصالات يفتتحان مكتب بريد الملك فؤاد الأول بكفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووزيرا النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكتب بريد الملك فؤاد الأول بمدينة كفر الشيخ، ويتضمن المكتب تقديم أحدث الخدمات البريدية عبر تكنولوجيا الاتصالات، كما يعد هذا المبنى أحد المعالم الأثرية القديمة ومشيد على الطراز المعماري الفريد.

خدمات بريدية متعددة

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن مكتب بريد الملك فؤاد الأول سيكون إضافة كبيرة لخدمات أبناء المحافظة، علاوة أن تطويره يعد نقلة نوعية كبيرة للحفاظ على التراث القديم له.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وسارة فتح الله ورانا حتة، معاونا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة النقل والقيادات التنفيذية.