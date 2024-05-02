ماذا كان يأكل الإنسان قبل الزراعة؟.. أسرار النظام الغذائي منذ 11500 سنة

في الوقت الحالي يعتمد الإنسان بشكل كبير في طعامه على الزراعة، والتي تم اكتشافها في منطقة الشرق الأوسط منذ نحو 11500 سنة، لكن ماذا كان يأكل البشر قبلها؟

دراسة جديدة نقلها موقع «سكاي نيوز»، عن الطعام الذي كان يأكله الإنسان قبل اكتشاف الزراعة، واعتمد العلماء في دراستهم على إعادة هيكلة الممارسات الغذائية لإحدى الثقافات في شمال إفريقيا، وحددوا النظام الغذائي للإنسان قبل ظهور الزراعة.

فحص الباحثون البصمات الكيميائية لعظام وأسنان، تم جمعها من جثامين 7 أشخاص، يرجع أصلهم إلى الحضارة «الأيبيروموروسية»، بالإضافة إلى عثور العلماء داخل كهفي قرية تافورالت شمال شرقي المغرب، على أسنان منفصلة يرجع تاريخها إلى حوالي 15 ألف سنة.

اعتماد الإنسان القديم على النباتات البرية

القائمون على الدراسة حللوا البقايا البشرية، ووصلوا إلى نوع وكمية النباتات واللحوم التي كان يتناولها هؤلاء الأشخاص، وجميعها نباتات برية مختلفة صالحة للأكل، مثل: «الجوز الحلو والصنوبر والفسدق والشوفان والبقوليات»، وكذلك الحيوانات التي كان يصطادها الإنسان القديم وهي الأغنام البربرية.

مؤلفة الدراسة تتحدث عن طعام الصيادين

زينب مبتهج مؤلفة الدراسة، والباحثة من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا، قالت إن هناك اعتقادًا سائدًا عن النظام الغذائي للصيادين، والذي يتكون من البروتينات الحيوانية، لكن الأدلة التي تم العثور عليها في كهف قرية تافورالت، أثبتت أن النباتات شكلت جزءًا كبيرًا من طعام الصيادين، رغم أنهم وقتها لم يكونوا قد اكتشفوا الزراعة، وإنما يعتمدون على النباتات البرية.