«المهندسين» تنعى عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بـ«الشيوخ»

نعت نقابة المهندسين، نقيبا وهيئة مكتب ومجلسًا، المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق وأحد رواد العمل في قطاع البترول، الذي وافته المنية، اليوم، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

مجلس الشيوخ ينعى عبد الخالق عياد

وفي سياق متصل، نعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق منذ دقائق النائب المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ينعي مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى، المهندس عبد الخالق عياد.

خالص التعازي وصادق المواساة

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل: كان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيا مخلصا ومتفانيا في عمله طوال مراحل عمره سواء في الهيئة المصرية العامة للبترول التي كان رئيسا لها، او خلال عضويته بالمجلس، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.