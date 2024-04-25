محافظ قنا: 88 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم تمويل عدد 3288 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 88 مليونا و198ألفا و587 جنيها من خلال جهاز تنمية المشروعات في محافظة قنا.

المشروعات الصغيرة بقنا

وأضاف الداودي، في بيان صحفي اليوم، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 27 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 43 مليونا و453 ألفا و202 جنيه، وفرت 446 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1653 مشروعا بتمويل قدره 44 مليونا و745 ألفا و385 جنيها، وفرت 2842 فرصة عمل.

الدولة تولي اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأشار محافظ قنا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة للخريجين.