محافظ قنا يعلن الطوارئ وغلق الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال الجوية

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ التدابير اللازمة كافة للتعامل مع التداعيات، وغلق الطرق السريعة على الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، وطريقي «قنا - سفاجا»، و«قنا - الأقصر» الزراعي، لحين انتهاء العاصفة الترابية المثيرة للرمال والأتربة والأمطار، على خلفية عدم استقرار الأحوال الجوية، التي بدأت من اليوم، وحتى انتهاء فترة تحذير هيئة الأرصاد الجوية.

محافظ قنا يوجه بمراجعة خطة الطوارئ

ووجه محافظ قنا، بسرعة مراجعة خطة الطوارئ، والتنسيق مع الأجهزة المعنية كافة، خاصة شركات المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وعمل دوريات لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن، لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين في حالة حدوث أي طوارئ، والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ.

غلق الطرق السريعة

كما كلف «الداودي»، إدارة المرور، بغلق الطرق السريعة مؤقتا، واتخاذ التدابير اللازمة، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية بسبب انعدام الرؤية الأفقية الناجمة عن العاصفة الترابية والأمطار، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق لمواجهة أية تداعيات، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

وناشد المحافظ، المواطنين بالالتزام بمنازلهم، وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، واتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، للحد من الحوادث المرورية.