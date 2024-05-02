مسلم: الإعلام الإسرائيلي ارتكب كما كبيرا من الأكاذيب.. واتهامات إسرائيل لمصر غير حقيقية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إنه بعد انتهاء هذه الحرب والتوصل إلى هدنة طويلة المدى، فإن المجتمع الدولي وفي القلب منه مصر سيتحملون عبء إعادة إعمار قطاع غزة، ومصر اعتادت هذا الدور طيلة الوقت.

وأضاف «مسلم» خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، قائلًا «الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم غزة بنحو نصف مليار دولار، وبالفعل تمت إقامة مبانٍ هناك، وللأسف تم هدم بعضها في الغزو الذي حدث، ومصر هي الأكثر دراية، لكن من يتحمل الفاتورة بالتأكيد المجتمع الدولي أو الدول العربية، فمصر تقدم الخبرات والجهد، لكن في النهاية ما تم هدمه في الأشهر الماضية أكبر من أن تتحمله دولة».

وتابع: «نحن نتحدث الآن عن إبادة حقيقية، والإعلام الإسرائيلي ارتكب كما كبيرا جدًا من الأكاذيب في هذه الحرب، وكان كلما يحدث ضغطا على إسرائيل تتهم مصر، ولكنها اتهامات غير حقيقية، وهم يعلمون ذلك جيدًا، وهناك أحد أفراد حماس تحدث وقال إن الأسلحة كانت تأتي من إسرائيل وليس من مصر».