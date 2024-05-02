«القومي للمرأة» يشكر الرئيس السيسي على توجيهه بدعم السيدات العاملات

تقدم المجلس القومي للمرأة بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته التي أصدرها اليوم لدعم تمكين المرأة المصرية العاملة، وذلك خلال احتفالية عيد العمال.

توجيه رئاسي جديد في عيد العمال

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بتوجيهات رئيس الجمهورية اليوم، قائلة: «توجيهات الرئيس بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن، توجيه رئاسي جديد في عيد العمال يتضمن تأكيدا على الالتزام السياسي والدستوري بتمكين المرأة اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم».

أكثر من 34% من السيدات في سوق العمل

وأضافت رئيس القومي للمرأة: «احتضان سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات يرفع الناتج القومي 34%، وها نحن اليوم نشهد توجيها من أعلى قيادة سياسية بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديا، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي المدافع الأول عن حقوق المرأة المصرية، وعلى حمايته ورعايته للمرأة العاملة ووضع حقوقها على قائمة اهتمامات الدولة».