«المستقلين الجدد»: الرئيس السيسي يضع قواعد حاكمة للحفاظ على حقوق عمال

أكد حزب المستقلين الجدد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع قواعد وضمانات حاكمة للحفاظ على حقوق عمال مصر، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس اليوم في كلمته باحتفالية عيد العمال تحمل رؤية شاملة لكل المسارات الواجب اتباعها على المستوى التشريعي، والتنفيذي، والقانوني.

تقدير الدولة لدور العمال

وقال الدكتور هشام عناني، في بيان له، إن خطاب الرئيس حمل أيضا إشارات مهمة تؤكد على تقدير الدولة لدور العمال، وأنها تهدف إلى تعظيمه من خلال قوانين جديدة للعمل، لتنظيم العلاقة مع العامل وصاحب العمل والحكومة.

ضرورة الحفاظ على فرص ذوي الهمم

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن خطاب الرئيس تضمن جوانب في غاية الأهمية، مثل ضرورة الحفاظ على فرص ذوي الهمم، والعمل على دمجهم مجتمعيا، مع التأكيد على تفعيل ربط التعليم بسوق العمل، مع ضرورة الإعداد والتدريب الجيد للعمال وبخاصة الشباب.