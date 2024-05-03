قبل انطلاق ماراثون الامتحانات.. أدعية مستحبة لتخفيف القلق والتوتر

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني، ومع اقتراب موعد ماراثون الامتحانات يزداد التوتر والخوف والقلق، لدى كثير من الطلاب، لذلك يلجأ العديد منهم للدعاء والتقرب إلى الله في هذه الأيام، وذلك حتى ينزع من قلوبهم أي خوف أو توتر قد يحيل بينهم وبين القدرة على المذاكرة والتركيز في الحفظ.

دعاء تخفيف القلق والتوتر

وقالت دار الإفتاء إنه لا يوجد دعاء محدد لتخفيف القلق والتوتر من الامتحانات ولكن يجب على الطلاب في هذه الفترة الإكثار من ترديد الأذكار، والدعاء لله عز وجل، بالتوفيق في الامتحانات ومن هذه الأدعية:

«رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ اللهم إنّه لا حول لي ولا قوة إلا بك؛ فخذ بيدي يا ربّ العالمين، ووفقني، واهدني، وتولّني يا أكرم الأكرمين، اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب، وسوء المنقلب، وشرود الذّهن، وغياب الحفظ والعلم».

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رب إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين».

« اللهم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العليا، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، أن تُيسّر لي أمري، وتُسهّل لي دربي، وتقضي لي حاجتي».

دعاء تخفيف القلق من الامتحان

ومن الأدعية المستحبة التي يمكن الاستعانة بها لتخفيف القلق والتوتر من الامتحانات:

«اللهم يا معلم موسى علمني، ويارب يا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفصل الخطاب، يارب اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك خلال هذه الساعة، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك يا الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

«اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت عليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك، يا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا ونصيرًا».

«اللهم إني أستودعك ما حفظت، وأسألك أن ترد لي إياه عند حاجتي إليه».

«اللَّهمَّ لا سَهلَ إلَّا ما جَعَلتَه سَهلًا، وأنتَ تَجعَلُ الحَزْنَ إذا شِئتَ سَهلًا».