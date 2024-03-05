دعاء النجاح في الامتحان.. يساعد على التذكر ويطمئن الطالب

يعد دعاء النجاح في الامتحان، من أهم العوامل التي تساعد الطالب على النجاح في الامتحان، ويساهم في الشعور بالطمأنينة والهدوء، وتخفيف التوتر والقلق، ممّا يُساعد على التركيز والتفكير بشكل أفضل.

كما أن الدعاء يُعزّز ثقة الطالب بنفسه، ويجعله يشعر بأن الله تعالى معه ويرعاه، مما يحفزه على بذل المزيد من الجهد والمثابرة، ويُمكن أن يفتح الله تعالى، على الطالب باب العلم والفهم، ويُسهّل عليه الإجابة على الأسئلة، استجابة لدعائه.

أهمية الدعاء للنجاح في الامتحان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن الإسلام حثّ على الدعاء في جميع الأحوال، حتى الدعاء للنجاح في الامتحان، وخاصة في أوقات الشدة والحاجة، مشيرة إلى أنه قد وردت العديد من الآيات والأحاديث التي تؤكد أهمية الدعاء، ومن ذلك قوله تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة: 186)، وقوله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» (غافر: 60)، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الدعاء هو العبادة» (رواه الترمذي).

دعاء الامتحان

يساعد الدعاء للنجاح في الامتحان الطالب على الطمأنينة والهدوء، ومنه ما يلي: «اللهمّ إنّي أسألك العلم النافع، والعمل الصالح، والرزق الحلال، اللهمّ يسر لي أمري، وسهّل عليّ دربي، وافتح عليّ فتوح العارفين، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، اللهمّ إنّي أسألك الفهم والفقه، والحفظ والذكاء».