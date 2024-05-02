أين ذهب أصغر لاعب في تاريخ كأس مصر؟.. شارك أمام الأهلي ثم اختفى

كان عمره آنذاك 14 عامًا، حين قرر الجهاز الفني لنادي الجونة دخوله مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ليصبح زياد الصحيفي أصغر لاعب بتاريخ البطولة، بعد المشاركة بأكثر من شوط بالمباراة التي انتهت بنتيجة تاريخية، وفاز الأهلي بـ13 هدفا مقابل لا شيء.

بعد المباراة بأشهر قليلة اختفى «زياد» عن الأضواء، ليعود مرة أخرى ويحكي لـ«الوطن»، تفاصيل ما حدث معه خلال السنوات الماضية، وكواليس المباراة المثيرة التي أقيمت يوم 13 أغسطس 2015.

يروي «زياد» صانع ألعاب نادي مكادي بالدرجة الثانية، أنه عرف قبل مباراة الأهلي والجونة بمشاركته لمدة 10 دقائق فقط بالنهاية، لكن المفاجأة هي دخوله قبل انتهاء الشوط الأول، ليتحدث معه نجوم الأهلي المتعجبين من صغر سن الشاب.

«زياد» يتحدث عن كواليس مباراة الأهلي والجونة

«من حسن حظي إني لعبت الماتش ده، واتكلمت مع حسام عاشور وقالي عامل ايه وعندك كام سنة، وكمان حسين السيد وحسام غالي كلموني»، هكذا تحدث «زياد» عن نجوم الأهلي الذين تحدثوا معه خلال اللقاء، وبعد النهاية خرج للشارع ليلتقط الجماهير معه صورًا تذكارية، باعتباره اللاعب الأصغر في تاريخ كأس مصر.

اختفاء «زياد» عن الشهرة

اختفت أخبار «زياد» بعد المباراة، وانصرفت عنه الأنظار تمامًا، لم يهتم بالظهور آنذاك، خاصة بعد دخوله في مرحلة الثانوية العامة وتعرضه للإصابة، حتى جاء عام 2019، وانتقل اللاعب إلى نادي الزمالك للمشاركة مع فريق الناشئين، وكان معه نجوم من الفريق الحالي، مثل المدافع حسام عبد المجيد وأحمد عيد وحاتم سكر، بالإضافة إلى مهاجم المنتخب الأولمبي أسامة فيصل.

عودة «زياد» للأضواء مرة أخرى

منذ أيام قليلة، نشر «زياد» مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه اللاعب الصغير الذي شارك في مباراة الأهلي والجونة بكأس مصر عام 2015، وقتها قرر فريق الجونة المشاركة بفريق الناشئين، خاصة بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية.