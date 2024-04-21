محمد إمام وحسام غالي وأحمد حلمي يصلون عزاء صلاح السعدني

يستمر توافد نجوم الوسط الفني والرياضي على عزاء الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، المقام حاليا بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

حضور كثيف بعزاء صلاح السعدني

ووصل منذ قليل الفنان محمد إمام، وماجد المصري، وأحمد حلمي، والإعلامي إبراهيم فايق، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، إلى العزاء.

وحضر إلى العزاء في وقت سابق، باسم سمرة إسعاد يونس، الفنان أحمد رزق، ونبيل الحلفاوي، وهنا الزاهد، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والفنان خالد زكي، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وفاة صلاح السعدني

ورحل عن عالمنا الفنان صلاح السعدني، صباح الجمعة الماضي، وأعلن ذلك الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إذ نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق: «البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني».