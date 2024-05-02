أهالي النوبة يشيدون بمشروعات الدولة خلال اجتماع مع محافظ أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفدا من أهالي مركز نصر النوبة، لتقديم الشكر على جهود المحافظة التي تشمل تحسين البنية التحتية والتطوير والتجميل، حيث قدموا درعًا، تعبيرًا عن امتنانهم للجهود الكبيرة التي بذلها المحافظ، في تنفيذ مشروعات ضخمة، وتعد بمثابة طفرة بفضل توجيهات الحكومة والقيادة السياسية، مؤكدين أن بعض الأماكن أصبحت تليق بالمحافظة السياحية، بفضل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعبر أعضاء الوفد، عن امتنانهم لاستجابة المحافظ السريعة للقاءهم واستعراض مطالبهم، وأشادوا بالقرارات الفورية التي اتخذها، والتوجيهات المباشرة التي قدمها للمسؤولين في جميع قطاعات العمل العام، لتلبية تلك المطالب وتقديم حلول فورية لها، ما ساهم في تخفيف المعاناة عن أكثر من 5 آلاف فرد من سكان القرية.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في بيان اليوم، أن تلبية المطالب الجماهيرية تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأنه يتم اتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها ويمكن للأهالي التواصل مع المحافظ عن طريق التطبيق الخاص به على الواتساب، أو عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

عقد جولات ميدانية للاستماع إلى المواطنين

يسعى محافظ أسوان، لعقد لقاءات مع المواطنين وجولات ميدانية للاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم، بهدف تحسين جودة الحياة في القرى والنجوع، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وغيرها من المبادرات الأخرى.

وفي سياق آخر، كلف اللواء أشرف عطية مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية بإدراج مدرسة المضيق الإعدادية ضمن خطة الإحلال والتجديد.

كما كلف شركة أخرى، لاستكمال أعمال رفع كفاءة وتجديد مركز شباب القرية في أسرع وقت ممكن.

تلبية احتياجات أهالي قرية المضيق

وطالب المحافظ مديرية الصحة بإرسال لجنة لتلبية احتياجات وحدة طب الأسرة في القرية، بما في ذلك الرعاية الأساسية والصيانة والأثاث. وقد اتفق المحافظ على توفير أطباء مستمرين لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للسكان.