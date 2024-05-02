محافظ أسوان يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد 

زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، عددًا من الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

الاحتفال بالأعياد الدينية

وأكد محافظ أسوان خلال زيارته مطرانية الأقباط الأرثوذكس، روح المحبة التي تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة في مبادئ المواطنة الحقيقية، مشيرًا إلى أنّ وحدة وتماسك الشعب المصري هي الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع فعاليات الاحتفال بالأعياد الدينية ليعطي رسالة للعالم بأنّ مصر هي رمز المحبة والحياة.

الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية

وعقب ذلك، توجه المحافظ لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين، إذ كان في استقباله الدكتور إميل أنور ممثلًا عن مجلس الكنيسة وعدد من الأقباط.

ولفت محافظ أسوان إلى أنّ المحافظة تتأصل فيها دائماً روح الوحدة والمحبة والتسامح والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة، بما يؤكد أنّ الوطنية لا تدرس، لكن نتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل.