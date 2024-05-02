محافظ أسوان يكرم منظومة الشكاوى بعد حصدها المركز الأول على الجمهورية

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في المحافظة على جهودهم المبذولة في رصد وتلقي الشكاوى الخاصة بالمحافظة وتسجيلها على المنظومة الموحدة بنسبة إنجاز 100% حيث حصل الفريق على المركز الأول للعام الثالث على التوالي على مستوى الجمهورية، وفقًا لتقرير رئاسة مجلس الوزراء.

وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأساليب وآليات العمل التي يتم تنفيذها في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة داخل المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية في المحافظة.

محافظ أسوان يشيد بمنظومة الشكاوى

وأكد محافظ أسوان في بيان اليوم أن المنظومة تعمل بطرق مهنية مشيداً بأسلوب الروابط الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى على إيصال خدمة المواطنين، بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي مع الجهات المعنية لضمان الاستجابة السريعة وتلبية مطالب المواطنين في أسرع وقت ممكن.

المنظومة تستقبل الشكاوى بالمحافظة

ووجّه اللواء أشرف عطية بضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على هذا المستوى المتقدم وتحسين وتطوير منظومة العمل بينما تُستخدم المنظومة لاستقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق خدمات الهاتف المحمول، وأيضًا عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وأرقام واتساب المخصصة لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

تلبية الاحتياجات الجماهيرية

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهمية هذا النهج في التفاعل السريع مع المشكلات والاحتياجات الجماهيرية، وتلبيتها بشكل يحقق الرضا المطلوب لجميع المواطنين والأهالي في المجتمع الأسواني.