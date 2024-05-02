انطلاق ماراثون المراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية بكفر الشيخ

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق ماراثون المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية، الذي يستمر حتى 16 مايو الجاري، كمبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، باختيار نُخبة مميزة من مُعلمي المواد الأساسية لشهادة إتمام المرحلة الإعدادية والثانوية، بقسميها العلمي والأدبي، استعدادا لامتحانات نهاية العام.

تهيئة الأجواء المناسبة والمريحة

قال «عبد الله»، أنّه جرى عدة لقاءات تنسيقية بين قيادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، للوقوف علي الآلية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، بالمتابعة الدؤوبة، والتنسيق مع مديري كل الإدارات التعليمية، لتوفير القاعات المناسبة، التي تسع أكبر عدد ممكن من الطلاب، مع الحرص علي تهيئة الأجواء المناسبة والمريحة التي تدعم سُبل نجاح المبادرة.

نشر جداول المراجعات النهائية

أكد «عبد الله»، أنّه تم التوجيه بضرورة نشر جداول المراجعات النهائية على صفحات الإدارات التعليمية والمدارس، ونشر الوعي بأهميتها لنيل الفائدة القصوى من تلك المبادرة التي تضم بين جنباتها خيرة المُعلمين ممن لديهم خبرات مميزة في إيصال وتبسيط المعلومة، وكذلك إلمامهم بمواصفات الورقة الامتحانية، ومن ثم وضع الطالب علي دروب التفوق.