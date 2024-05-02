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كاتب صحفي: المحتجزون لم يشكلوا ورقة ضغط حقيقية على إسرائيل.. وتدمير غزة الهدف من البداية

كتب:

أحمد العانوسي
09:11 م | الخميس 02 مايو 2024
أشرف أبو الهول

أشرف أبو الهول

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه من المتبقي من الرهائن وفقا للتقديرات 130 شخصا لكن الأحياء منهم 30 فقط، متابعًا: «أعتقد أن الرهائن لم تشكل لدى إسرائيل ورقة مركزية، لكن الورقة المركزية الأساسية بالنسبة لها هي تدمير غزة، وهذا يعني أن العدد الذي تدور المساومة عليه من الأحياء تقلص للغاية».

وأضاف أبو الهول خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه يتضح مع الأيام أن إسرائيل في الأيام الأولى لعملية غلاف غزة أثناء نقل الرهائن للقطاع تتعمد قصف الرهائن الإسرائيليين، خاصة العسكريين، حتى لا يكون هناك عسكريون تساوم عليهم حماس.

وتابع: «إسرائيل لديها ورقة، لم تعلنها حتى الآن، هي أسماء من أسرتهم، سواء العسكريين أو المدنيين، لدرجة أنه منذ نحو شهرين الصحف الإسرائيلية حصلت على أسماء وعندما نشرتها الحكومة الإسرائيلية لجأت للقضاء لمنعها حتى لا تعرف حماس الأحياء لدى إسرائيل ومن ضمنهم وزراء وقادة عسكريون ومسؤولون في الجهاد الإسلامي».

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