السكة الحديد تحدد موعد انطلاق قطارات مرسى مطروح الصيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن الاستعدادات الكاملة الخاصة بتشغيل قطارات مطروح الصيفية، موضحة أنه يُجر حاليًا تنفيذ أعمال الصيانة للقطارات تمهيدًا لتشغيلها لخدمة جمهور الركاب خلال هذه الفترة.

تشغيل القطارات

وأكد مصدر بالهيئة لـ «الوطن»، أنه يتم تشغيل القطارات اعتبارًا من أول يونيو المقبل، موضحًا أن جدول التشغيل يتضمن تشغيل قطارات بأيام مختلفة بداية من الأول من شهر يونيو 2024 ويتضمن الجدول على قطارات إسباني وروسي مكيفة.

توفير وسيلة متميزة

ونوه المصدر، إلى أن الهيئة، حريصة على تشغيل هذه القطارات خلال فترة الإجازة الصيفية لتوفير وسيلة متميزة لجمهور الركاب أثناء أوقات التنزه، مشيرًا إلى وجود أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات سواء من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال الهاتف المحمول أو من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى استمرار تطوير المنظومة سواء بإضافة عربات جديدة تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، أو من خلال تطوير نُظم الإشارات وتحويلها إلى النظم الإلكترونية التي تختصر الوقت.

وناشدت الهيئة عدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حفاظًا على سلامة المواطنين وحتى لا يؤدي ذلك إلى ازهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات وعدم التعرض للمساءلة القانونية.