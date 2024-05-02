«الأرصاد» تحذر المواطنين عند الذهاب للشواطئ غدا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من بعض الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة، وطالبتهم باتخاذ حذرهم عند الذهاب للشواطئ.

وتسود غدا الجمعة أجواء مستقرة على كل الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، وتبقى الأجواء مائلة للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد معتدلة جنوبا، لكن حذرت الأرصاد من الرياح والأمواج.

تحذير الأرصاد

تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

كما يحدث اضطراب الشواطئ الغربية لبحر المتوسط وارتفاع الموج من «1.5: 2.5 متر».

درجات الحرارة غدا

تأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا العظمى والصغرى، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 32، والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 19 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.