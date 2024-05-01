«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا الخميس.. رياح وشبورة

كشفت الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الخميس 2 مايو، ليكون الطقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس غدا ليلا، توقعت الأرصاد الجوية أن يكون معتدلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل.

حالة الطقس غدا

توقعت «الأرصاد»، تكون شبورة مائية صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا العظمى والصغرى، كما يلي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 31، والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 17 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.