تفاصيل حالة الطقس غدا.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بتفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق بيان الأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع تكوُن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، نشاط الرياح على أغلب الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا العظمى والصغرى، كما يلي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 32، والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 19 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.