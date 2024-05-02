حالة الطقس اليوم الخميس.. أجواء معتدلة على أغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس صباح اليوم، مشيرة إلى أن الأجواء الآن معتدلة على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس حار على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار.

الظواهر الجوية المتوقعة

وأوضحت الأرصاد الجوية أنّ درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 19 درجة، بينما تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 31 درجة مؤية.

وذكرت أن الظاهرة المؤثرة اليوم هي نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 31، والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 17 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.