تعطيل الدراسة بالسعودية وعمان وتحذيرات بالإمارات واليمن.. ماذا يحدث بطقس الخليج؟

حذّرت مراكز الأرصاد الجوية في عدد من الدول العربية من اضطراب الطقس اليوم الخميس، نتيجة تأثر 4 دول خليجية بالمنخفض الجوي، مما أدي إلى إطلاق تحذيرات حمراء على بعض المدن السعودية، ورفع حالة التأهب القصوى في الإمارات، وتحذير للموطنين في اليمن، والدراسة عن بُعد في عمان، فماذا يحدث في طقس الخليج؟

إنذار باللون الأحمر والبرتقالي على بعض مناطق السعودية

وبحسب المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، فقد تم رفع حالة الإنذار إلى الأحمر على منطقة جازان وأبو عريش، حيث يتوقع أن تكون هناك أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية.

فيما أعلنت الأرصاد الجوية السعودية الإنذار البرتقالي في منطقة عسير ومكة المكرمة، والرياض ومنطقة الشرقية، حيث تكون هناك أمطارًا متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية.

وأعلنت وكالة تعليق الدراسة بالمملكة، أن اليوم الخميس تم تعليق الدراسة في جامعة الأمير محمد بن فهد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

رفع حالة التأهب القصوى في الإمارات

فيما أعلنت السلطات في الإمارات، رفع حالة التأهب للقصوى؛ للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها البلاد.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، إنه بناءً على الحالة الجوية المتوقعة، فقد جرى تفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تفعيل النظام عن بُعد لجميع الهيئات الحكومية والقطاعات الخاصة، ما عدا الوظائف الحيوية التي تتطلب حضور الشخص في مكان عمله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأضافت الوكالة أن وزارة الداخلية الإماراتية بالتنسيق مع هيئة الطوارئ، أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جربان الأودية، وتجمعات المياه والسدود اليوم وغدًا الجمعة.

وطالبت المواطنين الابتعاد عن تلك الأماكن، واتباع تعليمات الفرق الميدانية المتخصصة، وعدم الذهاب إلى المناطق الجبلية والصحراوية والبحر حفاظًا على سلامتهم.

تفعيل الدراسة عن بُعد بسبب طقس سلطنة عُمان

فيما كشفت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، أنه بناءً على التنبيه الصادر عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، والذي أكد سقوط أمطار غزيرة متفاوتة على محافظات السلطنة وتتراوح غزارتها ما بين 20 إلى 80 ملم، مع جريان الأودية والشعاب، فقد تقرر أن يكون تفعيل نظام الدراسة عن بُعد اليوم الخميس في جميع المحافظات، تُستأنف الدراسة في المدارس يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 وفق ما نشرت صحيفة عُمان.

وأوضح المركز الوطني للإنذار المبكر أن سلطنة عمان لا تزال متأثرة بالمنخفض الجوي، الذي ضرب البلاد منتصف أبريل الماضي، وتسبب في فيضانات مفاجئة وأسفر عن مقتل العشرات من المواطنين.

اليمن يحذر المواطنين من طقس اليوم

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر في اليمن، المواطنين من حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يتوقع سقوط أمطار غزيرة رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، والمهرة وحضر موت، ومأرب والجوف، بالإضافة إلى اضطراب البحر حول أرخبيل سقطري، ووسط خليج عدن وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وطالب المواطنين في المناطق المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية من الخروج خلال اليوم، أو التواجد في أماكن تدفق السيول في الشعب والوديان وعدم عبور الجسور الأرضية.

وأضاف المركز أن حالة الطقس يتخللها تدني الرؤية الأفقية وتكاد تكون منعدمة على الطرقات الجبلية، محذرًا الصيادين من الدخول إلى البحر، بسبب اضطراب حالة الطقس.