عالمة مصرية بجامعة أوهايو: «اكتشفت علاقة نوع من البروتين بمرض ألزهايمر»

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق، قصة العالمة المصرية أمل عامر، إذ تمكنت من حصد جائزة الباحث المتميز من جامعة ولاية أوهايو في مجال المناعة الفطرية.

وروت الدكتورة أمل عامر، أستاذ العدوى الميكروبية والمناعة في كلية الطب جامعة ولاية أوهايو، كواليس حصولها على الجائزة، خلال لقائها بالبرنامج عبر «زووم»، قائلًة «بحثنا في الخلايا المناعية الموجودة في المخ، ووجدنا أنه تم اكتشاف أن المخ لديه خلايا مناعية، وتبين أن هذا البروتين الذي أعمل عليه منذ عدة سنوات له دور كبير جدًا في ألزهايمر، وأن مريض ألزهايمر يكون لديه هذا البروتين بنسبة كبيرة».

وأضافت قائلًة: «نحاول نشوف لو البروتين دا موجود في الدم، وهل يقدر يقولنا الشخص دا هيصاب بألزهايمر ويساعدنا على التنبؤ المبكر بألزهايمر، كما أثبتنا أن هذا البروتين لو استطعنا أن نقلله يمكن أن تختفي كل أعراض ألزهايمر السيئة في المخ، ودا كان اكتشاف تاني».

وتابعت: «اكتشفنا أن هذا البروتين له دور كبير جدًا في الرئة، ودور كبير جدا في المخ، ولدي 10 باحثين في معملي منهم 3 مصريين، وفي الورق الخاص بمعظم اكتشافاتي الاسم الأول به طلاب مصريون».