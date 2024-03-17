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دراما المتحدة

استشاري تغذية: البروتين والخضار في السحور يحمي من العطش والجوع

كتب:

شريف سليمان
05:34 م | الأحد 17 مارس 2024
السحور

السحور

قال الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية ونظام الكيتو دايت، إن الزبادي يجب أن يجري تناوله آخر الوجبة التي يحصل عليها الإنسان في السحور، لأن به إنزيمات هاضمة تزيل بقايا الطعام، وتغطي جدار المعدة لتحمي من الحموضة. 

أهمية الخضروات الخضراء

وأوضح استشاري التغذية العلاجية ونظام الكيتو دايت، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لابد من تناول خضروات خضراء على السحور مثل الخيار والخس والجرجير، لما فيها من ألياف يمنح الشبع طول اليوم».

ضرورة تناول نشويات وبروتين حيواني

وتابع: «لابد من تناول نشويات مثل العيش أو بطاطس، وبروتين حيواني مثل البيض أو نباتي مثل الفول، ويفضل السحور بيض وجبنة وخيار مع الزبادي، ونصف رغيف فلن يتعب المعدة، ولا تشعر بالجوع».

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بقلم شريف سليمان