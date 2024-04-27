أستاذ طب نفسي: الصدمات ومشاهد الحروب تتسبب في ضمور المخ للأطفال

أكد الدكتور عبد الرحمن محمد، أخصائي الطب النفسي وطب المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، أن شعور الطف بالصدمة أو الغضب أو الفرحة يؤدي إلى إفراز مواد في المخ لها تاثير كبير عليه، مشددًا على أن تعرضه لصدمات متتالية يؤثر على مراكز والخلايا الخاصة بالسعادة والفرحة والغضب في المخ، ومن الممكن أن يحدث نتيجة الصدمات ومشاهد الحروب المتكررة إصابة خلايا المخ بالضمور والإصابات المزمنة وليست المؤقتة فقط.

التوابع الخاصة بالصدمات تستمر مع الطفل

ونوه «محمد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، بأن التوابع الخاصة بالصدمات تستمر مع الطفل لسنوات طويلة، وفي اضطراب ما بعد الصدمة يعاني الطفل من المشاهد التي تعرض لها، مشددًا على أنه من الممكن أن يتم علاج الطفل من هذه الاضطرابات من خلال دعم الأسرة.

الجلسات السلوكية بداية علاج الطفل

وأشار إلى أنه عند اكتشاف الأم لوجود مشاكل في النوم وعدم الاستيعاب الدراسي والتعامل الحاد مع زملائه عليها اللجوء للدعم النفسي للبدء في العلاج من خلال جلسات سلوكية ويتم اللجوء ايضًا للعلاج الكيمائي للسيطرة على مشاكل النوم والتركيز.