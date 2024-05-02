«فلسطينية تحمل جثمان ابنة أخيها».. أفضل لقطة في مسابقة الصور الصحفية العالمية

داخل مشرحة مستشفى ناصر بخانيونس جنوب قطاع غزة، جلست سيدة فلسطينية على ركبتيها مرتدية عباءة زرقاء وطراحة صفراء، بينما تحمل جثمان طفلة صغيرة بالكفن الأبيض بين ذراعيها.

صورة التقطها الصحفي الفلسطيني محمد سالم بعدسة كاميرته، كشفت لحظات الوجع والآلام التي يعيشها أهالي غزة منذ بدء الحرب الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

انتشار صورة طفلة فلسطينية

التقط محمد سالم الصورة بعدسته، ونشرها على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونا عليها بعض الكلمات المؤثرة: الفلسطينية إيناس أبو معمر صاحبة الـ 36 عاما التي انتشرت صورتها وهي تحتضن جثة ابنة أخيها سالي البالغة من العمر 5 سنوات، والتي قتلت في غارة جوية إسرائيلية.

انتشرت الصورة التي التقطها الصحفي الفلسطيني محمد سالم مراسل وكالة أنباء «رويترز» على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ليشاء القدر ويفوز الصحفي بجائزة «صور العام 2024» بمسابقة الصور الصحفية العالمية، وذلك بعد مراجعة أكثر من 61 ألف صورة لما يقارب 4000 مصور من 130 دولة، حيث كرمت مؤسسة الصحافة العالمية للصور 4 فائزين عالميين بأهم الجوائز لعام 2024.

أسباب اختيار الصورة

عوامل عديدة كانت سببا في اختيار لجنة التحكيم صورة الصحفي محمد سالم، منها أن الصورة تتمتع بجمال مأساوي، حيث يمكن للإنسان الشعور بالدمار والتأثير الإنساني للحروب، وفقا لما ذكرته المديرة التنفيذية لمؤسسة الصحافة العالمية للصور، جمانة الزين خوري، في لقاء تلفزيوني، مشيرة إلى أن لجنة التحكيم أرادت الصورة بسبب احترامه لهيبة اللحظة وعدم إظهار وجه السيدة، مضيفة أن الصور تذكرهم بلوحات عصر النهضة وما إلى ذلك.