بعد زيادته لـ20 مليون جنيه.. شروط الحصول على قرض تمويل المشروعات من بنك ناصر

نجح بنك ناصر الاجتماعي في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة وبشروط ميسرة، حيث تم رفع الحد الأقصى لتمويل «بدايتها فكرة» ليصل إلى 20 مليون جنيه بأقساط شهرية وتيسيرات متعددة للمواطنين.

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي أبرز شروط الحصول على تمويل المشروعات من بنك ناصر بعد زيادته إلى 20 مليون جنيه.

تمويل المشروعات

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي تلك التمويلات من خلال بنك ناصر بهدف تهيئة المناخ اللازم لتشجيع وتحفيز العملاء علي الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الشمول المالي من خلال هذه المشروعات، وفقا لما صرحت به نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي حيث يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب.

قيمة التمويل تتراوح ما بين 200 ألف جنيه وتم رفع الحد الأقصى ليصل إلى 20 مليون جنيه بأقساط شهرية.

مدة السداد من سنة وحتى 5 سنوات

كما أوضح الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان والموارد البشرية والخزانة، وفق بيان وزارة التضامن، أبرز شروط الحصول على تمويل قرض المشروعات من بنك ناصر.

شروط الحصول على تمويل المشروعات

- أن يكون العميل مصري الجنسية.

- أن يتراوح السن من 21 عاما وألا يتجاوز 60 عاما وقت المنح.

- وجود ضامن شخصي.

- عمل استعلام ائتماني وميداني وتوافر دراسة جدوي للمشروع.